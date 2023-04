Cosa ha visto il Var sul rigore di Leao su Lozano? (Corsport)

È rigore netto. Unito alle nefandezze di Kovacs all’andata, pesa nell’economia di questo quarto di finale. Per la Gazzetta è più rigore che no

Il rigore non assegnato al Napoli per fallo di Leao su Lozano, scrive il Corriere dello Sport:

Manca un rigore netto alla partita del polacco Marciniak. Unito alle nefandezze di Kovacs all’andata, pesa nell’economia di questo quarto di finale.

Penalty netto.

Tocco prima sul sinistro di Lozano, che si sposta netto, poi forse Leao sfiora il pallone (lo fa anche il messicano): cosa ha visto il Var Kwiatowski? E Marciniak che dice pallone? Un errore (grave) nell’errore.

Questo scrive invece la Gazzetta:

Al 36’ Leao entra in scivolata su Lozano: poca palla, molto piede. Marciniak non dà rigore e il Var lo spalleggia perché conta anche la valutazione da campo: ma è più rigore che no, anche per l’entrata imprudente del milanista.

