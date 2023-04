Spalletti: «C’era rigore nettissimo su Lozano, non si può non vedere» 

A Mediaset: «Gli gira proprio la caviglia, si vede benissimo dai replay, non prende mai la palla. Va netto sul piede. Non è un contatto, è un colpo».

Nel post partita di Napoli-Milan, partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions, al Maradona, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Mediaset. Spalletti ha contestato la direzione di gara dell’arbitro Marciniak.

Tutto è iniziato quando a Spalletti è stato chiesto come giudicasse l’operato di Marciniak, visto che aveva contestato quello dell’arbitro della partita di andata. Spalletti ha sottolineato che gli unici a non contestare la direzione di gara della partita di San Siro sono stati quelli che indossavano o avevano indossato la maglia del Milan.

Spalletti ha dichiarato:

«Quello dell’andata lo avete contestato voi, non io. Ci siamo trovati tutti d’accordo tranne quelli che avevano la maglia del Milan, compresi quelli che sono accanto a lei. Stasera c’era rigore nettissimo su Lozano, gli gira proprio la caviglia, si vede benissimo dai replay, non prende mai la palla. Va netto sul piede, è rigore nettissimo che non si può non vedere. Non è un contatto, è un colpo, sennò la caviglia non gli gira così».

Da studio, l’ex abitro Cesari gli dà ragione. Soprattutto, dice, al Var avrebbero dovuto vederlo. Spalletti continua:

«Però poi si dà il fianco a chi dice che mi attacco. Non mi attacco a niente, rigore per loro ingenuo, rigore per noi netto».

