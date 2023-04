Cavani: «Non ho mai dovuto vivere una situazione come quella del Valencia»

Il club in zona retrocessione: «Abbiamo provato in mille modi a ribaltare la situazione. Se un giorno sentirò che le cose non vanno lo comunicherò al club»

Edinson Cavani a Napoli se lo ricordano tutti. Oggi gioca nel Valencia che fu di Gattuso (esonerato) e ora di Ruben Baraja. L’attaccante, ex Psg anche, è stato intervistato dai canali ufficiali della Liga:

«Il calcio ti dà tante cose, ma te ne toglie altre». In filigrane si legge una certa amarezza per una stagione con il club spagnolo che era iniziata sotto i migliori auspici ma che adesso vede il Valencia combattere per rimanere in Liga.

Cavani a 36 anni sente spesso voci esterne sul suo possibile ritiro, ma lui non ha nessuna intenzione di abbandonare il pallone:

«Se un giorno sentirò che le cose non stanno andando, con tutto l’amore e il rispetto del mondo lo comunicherò al club e alla gente e lascerò il calcio… ma oggi quello che più mi auguro è che il Valencia faccia bene».

Il Valencia si trova in piena lotta retrocessione, al 17esimo posto, a pari punti con l’Espanyol (18esimo con 27 pt). L’ultimo pareggio contro il Rayo Vallecano non ha certo aiutato:

«Non ho mai dovuto vivere una situazione del genere. A volte le cose vanno affrontate e non c’è altro modo».

L’uruguaiano è abituato a ben altre zone di classifica, ha vinto trofei e sa quel è la strada giusta per vincerli. Nella prima parte di stagione con Gattuso in panchina le difficoltà erano tante

«Abbiamo provato in mille modi a ribaltare la situazione, sappiamo dove siamo e vogliamo che questo club arrivi il più in alto possibile, se lo merita ed è un grande club».

Domenica spareggio salvezza contro l’Almeria.

ilnapolista © riproduzione riservata