Capello promuove Kovacs: «Questo è calcio, non fischiare per ogni contatto come in Italia»

Negli studi di Sky al termine di Milan-Napoli promuove l’arbitro: «Questo è il calcio, non aspettare il far immobili per minuti»

Al termine della sfida di Champions tra Milan e Napoli, negli studi di Sky, Fabio Capello ha promosso a pieni voti il direttore di gara Istvan Kovacs

«Ottima prestazione di Kovacs. Ha arbitrato in modo europeo, ha saputo gestire la partita e i cartellini senza fischiare ogni volta che un calciatore era a terra come vediamo in Italia. Questo è il calcio, non aspettare il far immobili per minuti»

Parlando della partita

«Il Napoli ha fatto una grandissima partita, con grande qualità. Con il Lecce camminava, invece stasera correva e creava. Il migliore del Milan è stato Maignan, questo fa capire molto di come la squadra di Spalletti abbia giocato»

ilnapolista © riproduzione riservata