Atp 500 di Barcellona, Musetti si arrende a Tsitsipas dopo due ore

In finale dell’Atp di Barcellona va il greco. Dopo due ore e dieci minuti, sconfitto l’italiano con il punteggio di 6-4, 5-7 e 6-3.

Finisce in semifinale il percorso di Lorenzo Musetti nell’Atp 500 di Barcellona, sconfitto dal greco Tsitsipas con il punteggio di 6-4, 5-7 e 6-3. Dopo due ore e dieci minuti di gioco, l’italiano si arrende ai colpi dell’avversario.

L’italiano era arrivato in semifinale dopo il forfait del collega Sinner. L’altoatesino era peraltro in un ottimo momento di forma. A Barcellona avrebbe dovuto giocare i quarti di finale contro Musetti, in un derby già visto appena una settimana fa a Monte-Carlo. Ha dato forfait un’ora prima di scendere in campo, e così Musetti si ritrova in semifinale dell’Atp 500 spagnolo.

Musetti però crea non pochi problemi al greco. Va in vantaggio di un break nel primo set, poi si fa rimontare e vince il secondo set. Il terzo però è quello fatale. Il giovane italiano inizia a mostrare una nuova maturità nel gioco.

Nonostante la sconfitta, rimane la piccola soddisfazione di aver portato Tsitsipas a temere di perdere, come scrive la Gazzetta:

“Il rovescio di Lorenzo ha funzionato meglio di quello del suo avversario, apparso in difficoltà su questo fondamentale, soprattutto in risposta. Il finalista di Parigi ha compensato col dritto, devastante a tratti, soprattutto quello in attacco e in uscita dal servizio. Musetti ha messo in campo una grande intensità, oltre che le squisite qualità tecniche, come non si era visto spesso in questi primi mesi del 2023“.

ilnapolista © riproduzione riservata