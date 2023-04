Allegri: «Abbiamo preso un gol da polli. Fabbri è stato molto bravo, gli faccio i complimenti» 

A Dazn: «La gente non sa veramente niente, parla per sentito dire della Juventus. E’ stata una stagione surreale e i ragazzi sono stati meravigliosi»

Il tecnico della Juve, Massimiliano Allegri, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta rimediata contro il Napoli

«Dispiace aver perso una partita del genere, potevamo far meglio sul gol, ci siamo fermati. Su questo si deve assolutamente crescere».

Il primo tempo avete difeso bene e avete avuto un paio di possibili palle gol. Poi il secondo cambio. Allegri:

«C’era bisogno di due giocatori tecnici. Ma direi che la squadra ha fatto una buona partita, dispiace aver perso, abbiamo preso un gol un po’ da polli. Basta vedere l’azione, siamo al 93esimo, bisogna andare a difendere in area, ma questo fa parte della crescita dei giocatori, basta vedere l’ultima azione: siamo fermi. Sono cose che capitano ma è il dispiacere di una partita giocata contro un Napoli forte e perché nelle ultime cinque partite ne abbiamo perse quattro, dobbiamo metterci con serenità perché mercoledì abbiamo una partita importante contro l’Inter e bisogna rimanere sereni, bisogna accettare come abbiamo sempre fatto le decisioni arbitrali nel bene e nel male, sennò perdiamo energie, tanto il risultato non si può cambiare».

Allegri sulle decisioni arbitrali:

«Non c’è bisogno di spiegare niente. Fabbri ha arbitrato una bellissima partita, è stato molto bravo, gli faccio i complimenti per come ha arbitrato».

Sulla formazione scelta per affrontare il Napoli, Allegri:

«Ho scelto questi giocatori, tra l’altro Miretti e Soulè hanno fatto una partita importante, è la dimostrazione di crescita dei ragazzi. Chiesa si sta riprendendo, quando finirà la stagione l’anno prossimo sarà in una condizione migliore, Di Maria doveva recuperare, Vlahovic l’ho tenuto a riposo perché ha giocato giovedì. Milik ha fatto una grande partita».

Benitez: alla fine questa scommessa in attacco hai perso qualcosa in fase difensiva e so cosa prova un allenatore, ma sono contento per il Napoli. Allegri:

«Il Napoli ha meritato assolutamente lo scudetto, stasera sapevamo di affrontare una squadra forte e abbiamo fatto una buona partita. Quest’anno abbiamo avuto difficoltà post 15 punti, ora mancano sette partite e dobbiamo essere bravi a tornare a vincere in campionato, mancano un po’ di punti e dobbiamo farli».

Il vostro scudetto quale sarebbe? Allegri:

«Credo che ci sia da fare un plauso ai ragazzi che finora hanno fatto una stagione importante, sento tanti parlare e questo mi fa sorridere, la gente non sa veramente niente, parla per sentito dire della Juventus. E’ stata una situazione surreale e i ragazzi sono stati meravigliosi, ora dobbiamo fare un ultimo sforzo e cercare di raggiungere il secondo posto perché ne abbiamo la possibilità»

La vediamo prostrato…

«Ma no, meglio stare tranquilli e sereni e sorridere. Questa è un’annata che ci farà molto crescere. L’anno prossimo sicuramente ci troveremo a lottare per il campionato».

