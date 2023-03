Xavi nelle prime 50 partite al Barça ha fatto meglio di Guardiola (The Athletic)

37 vittorie su 50 partite, 118 punti. Guardiola ne ha vinte 36. Xavi: «Al Barça ci sono troppe critiche. Se il Real avesse vinto quella partita, avrebbero festeggiato»

Il Barcellona di Xavi sembra aver sposato appieno la filosofia del “corto muso”. Con tutte le precisazioni fornite da Allegri, autore della celebre battuta, sul significato della frase, Xavi ieri sera ha vinto ancora una volta 1-0, contro il Valencia.

Nonostante le critiche di gran parte della stampa spagnola (El Pais titola “Il Barça non gioca, difende”), c’è chi come il The Athletic ha fatto i conti in tasca all’allenatore rivelando un curioso dato a favore di Xavi:

“Non è stata una vittoria convincente per il Barcellona (quella contro il Valencia, ndr). Ma, da quando ha esordito come allenatore del Barça nel novembre 2021, i numeri di Xavi nelle sue prime 50 partite di campionato sono spettacolari. Ha vinto 37 di queste 50 partite, con sette pareggi e sei sconfitte. Il Barça ha raccolto 118 punti in quelle partite.”

Ovviamente il confronto non può che essere con il suo vecchio allenatore al Barça, Pep Guardiola, che nelle prime 50 partite sulla panchina blaugrana aveva raccolto 36 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte per un totale di 117 punti.

In base a questi numeri, Xavi si sente offeso dalle continue critiche che arrivano dalla stampa spagnola e fa il paragone con il Real Madrid:

«Sono rimasto sorpreso da quanto sia impegnativo essere l’allenatore dell’FC Barcellona. Ci sono troppe critiche. Ogni giorno vieni giudicato ed è molto dura. Sono un grande fan del club e a volte mi sono sentito come se avessi deluso la nostra gente ed è davvero difficile da gestire. Non basta vincere qui a Barcellona. Devi convincere tutti. Se il Madrid avesse vinto quella partita, avrebbero festeggiato. L’FC Barcellona è il club più difficile al mondo per un allenatore».

Il riferimento è alle critiche ricevute dopo la semifinale di Copa del Rey, quando la stampa catalana parlava di “catenaccio con attenuanti”, di 6-3-1 e di “trincea”.

