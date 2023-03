«Verratti è un giocatore da strada e va rispedito a Pescara da Zeman» (Rmc Sport)

Lo ha detto il giornalista Daniel Riolo: «In questo modo potrà tornare a mangiare i suoi spiedini, bere alcol e fumare. Sarà tranquillo e non darà fastidio a nessuno»

È di Verratti l’errore che ha concesso al Bayern Monaco ieri sera di passare in vantaggio contro il Psg nel ritorno degli ottavi di Champions. E questa mattina tutta la stampa francese lo ha ricordato, riservando al centrocampista italiano aspre critiche.

Fanno sorridere le parole di Verratti a France Football qualche settimana fa:

«I francesi non ti giudicano. Gli italiani invece sono gelosi, ti incolpano del tuo successo».

Verratti dopo le parole del giornalista Daniel Riolo dovrebbe ricredersi. A Rmc sport il giornalista ha riservato per l’italiano delle critiche al limite dell’offesa:

«Non mi piace sparare sulla croce rossa, avevo poche speranze per la qualificazione del Psg. Ma lo devo fare, soprattutto su Verratti che da anni è un giocatore mediocre. Io sono stufo. Sono stato insultato per anni e anni per averlo definito mediocre. Ecco questo mercoledì sera potrei rispondere a tutti gli stronzi che non capivano cosa intendevo dire, non voglio sentirli mai più».

Che Riolo non sia un fan di Verratti, in Francia, è risaputo anche se il suo parere non era, almeno fino a ieri sera, condiviso da tutti:

«Marco Verratti va spedito al Pescare. Inoltre Zeman che è tornato al Pescara, sarebbe perfetto per lui. Verratti in questo modo potrà tornare a mangiare i suoi spiedini, potrà fare una passeggiata in riva al mare, bere alcol e fumare le sue sigarette. Sarà tranquillo e non darà fastidio a nessuno. E poi andrà a fare una partita per strada con i suoi amici. Perché alla fine è un giocatore da strada. Dico da anni che lui è un calciatore da strada!»

