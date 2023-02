«Verratti è una delusione, forse risente dei continui cambi tattici di Galtier» (L’Equipe)

“Si sta spegnendo l’entusiasmo provocato dal suo rinnovo. Quando non è infortunato, è squalificato. Non riesce a incidere in questo Psg”

Ancora una volta a Parigi si punta il dito contro Verratti. Il centrocampista italiano riceve diverse e aspre critiche per via delle sue prestazioni insufficienti.

Come già le Parisien aveva notato tempo fa, anche l’Equipe rimarca la situazione di Verratti:

“L’entusiasmo generato dal prolungamento del contratto di Marco Verratti si sta lentamente spegnendo, le prestazioni del 30enne italiano deludono. Espulso contro il Reims (1-1, 29 gennaio) appena un quarto d’ora dopo essere entrato, è stato nullo a Marsiglia (1-2, 8 febbraio) in Coppa di Francia, impalpabile contro il Bayern Monaco (0-1, 14 febbraio) in Champions League. L’italiano quando non è infortunato, è squalificato. Sta attraversando un inizio d’anno complicato.”

Verratti, secondo l’Equipe, sembra aver perso la sua brillantezza. La pausa del Mondiale gli ha fatto più male che bene.

“Nessun gol e un solo assist in questa stagione. Dopo due mesi, Verratti non riesce a guidare il gioco della sua squadra come ha cercato di fare all’inizio della stagione.”

È anche vero che il centrocampista del Psg non è mai stato un uomo da gol o da ultimo passaggio. Piuttosto è sempre stato un uomo di equilibrio. Ma “le sue prestazioni quest’anno lasciano molto a desiderare.”

L’Equipe ipotizza diverse motivazioni per cui non è più il Verratti che a centrocampo faceva quello che voleva:

“Un’altra spiegazione [per qui non riesce ad incidere più] riguarda i frequenti cambiamenti tattici apportati da Christophe Galtier. Il nazionale italiano non viene mai utilizzato nella stessa posizione, a volte in un centrocampo a due davanti alla difesa, altre volte come mezzala sinistra in un centrocampo a rombo. Galtier non riesce a trovare la posizione migliore per lui. L’italiano mantiene la sua propensione a uscire dal pressing avversario grazie alla sua finezza tecnica e al suo gioco corto, ma questo presuppone avere compagni di squadra vicini a lui. Non appena si è trattato di giocare a lungo, quest’anno, la squadra parigina ha lamentato più di qualche difficoltà.“

