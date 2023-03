Udinese-Milan, CorSport: il rigore assegnato da Doveri lascia più che una semplice perplessità

Di diverso parere la Gazzetta: “Bijol ha il braccio molto staccato dal corpo quando tocca la palla sul controllo di Leao. Doveri al Var cambia idea: decisione giusta”

Il giorno dopo del tracollo del Milan, i quotidiani analizzano anche la prova del direttore di gara. Doveri ieri sera arbitrava il Milan per la prima volta nel 2023 e la direzione della gara da parte dell’arbitro della sezione di Roma 1 non è stata delle migliori.

Per il Corriere dello Sport la prestazione non è sufficiente, solo 5,5 per Doveri che alla fine del primo tempo a Udine ha preso una discutibile decisione sul calcio di rigore. Scrive il quotidiano:

“L’episodio più discusso alla fine del primo tempo: Leao e Bijol vanno sul pallone, la sfera rimbalza sul ginocchio del giocatore dell’Udinese e poi va a impattare sul braccio sinistro, palesemente largo. Doveri non interviene, valutando evidentemente il gesto come “autogiocata” di Bijol ma dopo l’Ofr prevale la linea di Nasca (Var, ndr). Una chiamata al limite che lascia più che una semplice perplessità“.

Diverso e opposto il parere di Gazzetta che all’arbitro Doveri assegna comunque il 5,5 in pagella. Giusto il rigore secondo la rosea:

“L’episodio chiave di una partita piuttosto elettrica al 42’ del primo tempo con il rigore dato al Milan: Bijol ha il braccio molto staccato dal corpo quando tocca la palla con il braccio sul controllo di Leao. Doveri prima lascia correre poi, richiamato dal Var Nasca, va al monitor e cambia idea: decisione giusta“.

Sulla ripetizione del rigore, zero dubbi. Beto entra in area prima che Ibrahimovic calci il pallone.

