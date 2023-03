Svolta nella lotta al “pezzotto”: disegno di legge approvato all’unanimità dalla Camera (Gazzetta)

Il Parlamento ha preso coscienza della gravità della situazione. Ora tocca al Senato: pene più aspre e interruzione immediata

Sulla Gazzetta dello Sport, il giornalista Stefano Agresti ritorna sul tema della pirateria nel calcio. L’ormai famoso “pezzotto”, abbonamenti fasulli a piattaforme di dubbia autorevolezza che trasmetto le partite di calcio rubando il segnale dai canali ufficiali.

Scrive Agresti:

“Cinque milioni di italiani che guardano il calcio in televisione senza versare un euro a chi ne detiene i diritti. I pochi soldi che pagano finiscono nelle tasche della malavita, che negli ultimi anni ha costruito una parte delle proprie fortune proprio attorno al “pezzotto”, il famigerato strumento usato per violare i siti abilitati a trasmettere incontri di calcio, eventi sportivi, anche film“.

Il giornalista ribadisce che il comportamento descritto è a tutti gli effetti un reato che sulle emittenti televisive e sulla Serie A. Circa 1,7 milioni all’anno in meno per le Tv e 300 milioni in meno alla Serie A. Agresti scrive però che sul piano legislativo qualcosa si muove:

“La Camera ha approvato il disegno di legge che dovrebbe rappresentare la svolta nella lotta alla pirateria; ora occorre che avvenga altrettanto al Senato, ma la strada sembra tracciata. L’intero Parlamento ha preso coscienza della gravità della situazione. Sono previste pene più aspre per chi organizza la diffusione illegale degli eventi criptati e anche per chi ne beneficia, inoltre sarà consentito ad AgCom di interrompere immediatamente la trasmissione delle gare da parte di operatori non autorizzati (tutto sarà bloccato nel giro di mezz’ora, al contrario di quanto accade adesso).”

Si chiude una una vena di speranza l’articolo di Agresti il quale intravede i segnali di un nuovo “Rinascimento” che fanno ben sperare per il futuro e le casse del campionato Italiano.

