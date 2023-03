Sorteggio Champions, il Napoli pesca il Milan ai quarti. In semifinale troverebbe Inter o Benfica

La squadra di Spalletti nella parte “facile” del tabellone con Milan, Inter e Benfica. Dall’altra City-Bayern e Real-Chelsea

Il Milan ai quarti. Un derby italiano. E poi – forse, magari – un altro: l’Inter, o il Benfica, che il sorteggio di Champions ha piazzato dallo stesso lato di tabellone. Il Napoli evita tutte le “big” europee: il Real Madrid se la vedrà con il Chelsea, il Manchester City con il Bayern Monaco. Solo una di queste quattro arriverà in finale. E’ una via lastricata di possibilità quella che ha davanti il Napoli in Europa.

L’andata dei quarti a San Siro martedì 11 o mercoledì 12 aprile. Il ritorno al Maradona martedì 18 o mercoledì 19. Le semifinali, invece, saranno giocate il 9 e il 10 di maggio, ritorno il 16 e il 17 maggio. La Finale della Champions League si giocherà allo stadio Olimpico Ataturk di Istanbul il 10 giugno.

