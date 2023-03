Gli applausi del Maradona dopo Napoli-Lazio dimostrano che l’ambiente è maturato (Gazzetta)

Nessuno, fuori e dentro Castel Volturno, si è lasciato scalfire dall’inaspettato stop. Contro l’Atalanta ci sarà di nuovo il pienone

Nonostante la sconfitta contro la Lazio, il Maradona ha applaudito il Napoli di Luciano Spalletti. Segno che l’ambiente è cambiato, scrive la Gazzetta dello Sport.

“Così, a fine partita si sono viste scene inconsuete: Kim disperato sul prato del Maradona, Kvara consolato addirittura dagli avversari e Zielinski che ha esternato anche ai microfoni la rabbia dello spogliatoio per il secondo ko stagionale. Tutti segnali che Spalletti ha interpretato positivamente perché la sconfitta è stata bruciante in quanto il gruppo ha quel sacro fuoco che piace all’allenatore”.

“Impossibile del resto finire fuori strada quando ai bordi c’è un pubblico che ti spinge a rimetterti al più presto in carreggiata e a tagliare in fretta il traguardo. Il Maradona al triplice fischio non solo ha applaudito ma soprattutto ha incitato la squadra di Spalletti a non mollare: un invito che gli azzurri hanno raccolto ricambiando ad ampi gesti l’affetto della gente. La certificazione che anche l’ambiente è maturato rispetto al recente passato e che nessuno, fuori e dentro Castelvolturno, si è lasciato scalfire da questo inaspettato stop. Contro l’Atalanta ci sarà nuovamente il pienone e giocare “in 12” renderà più semplice il compito di Di Lorenzo e compagni”.

