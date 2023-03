Pinamonti: «La convocazione di Retegui in Nazionale ci ha dato un po’ fastidio»

L’attaccante del Sassuolo: «In generale è la non convocazione che dà fastidio, quindi il fastidio diventa uno stimolo».

L’attaccante del Sassuolo, Andrea Pinamonti, ha espresso il suo disappunto per la convocazione in Nazionale di Retegui da parte di Roberto Mancini. Il commissario tecnico lamenta da tempo l’assenza di attaccanti italiani. Pinamonti, come altri suoi colleghi, evidentemente non l’ha presa bene.

Dal palco della presentazione del diciottesimo Torneo Amici dei Bambini, Pinamonti ha così commentato la convocazione dell’oriundo argentino:

«La convocazione di Retegui in Nazionale ci ha dato un po’ fastidio, ma in generale la non convocazione dà fastidio. Quindi il fastidio diventa uno stimolo. Se non faccio gol per due, tre o quattro domeniche di fila mi stranisco, ma non importa di quello che dicono gli altri. Credo comunque di essere migliorato nella continuità».

In 23 gare di campionato, Pinamonti ha realizzato solo 4 gol e 1 assist. L’anno scorso, con la maglia dell’Empoli, aveva segnato 13 reti in 36 gare. Quest’anno ha avuto un infortunio muscolare che lo ha tenuto lontano dal campo per circa un mese.

