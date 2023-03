Napoli-Eintracht verso il record di incassi: più di quattro milioni di euro (Gazzetta)

Nel 2017, contro il Real, si toccò quota 4.484.302. Al Maradona saranno più di 50mila gli spettatori che spingeranno la squadra di Spalletti

Napoli-Eintracht verso il record di incassi: più di quattro milioni di euro.

Domani sera il Napoli si giocherà l’accesso ai quarti di finale di Champions League contro l’Eintracht. Un traguardo che, se centrato, sarebbe storico: il club non è mai riuscito a raggiungerlo, finora, nemmeno con Maradona. Allo stadio intitolato a Diego sono attese più di 50mila persone. La Gazzetta dello Sport scrive:

“Ci sarà uno stadio a spingere i nuovi eroi azzurri che stanno scrivendo pagine impensabili solo l’estate scorsa. Saranno oltre cinquantamila i tifosi e sarà registrato un incasso di oltre quattro milioni di euro, che sfiorerà il record assoluto del 2017 contro il Real: 4.484.302”.

Già contro la Lazio e l’Atalanta lo stadio ha fatto registrare il pienone. Qualche settimana fa la Gazzetta dello Sport dava il merito a Spalletti di aver fatto tornare a Napoli l’amore verso la squadra dopo la contestazione estiva.

La rosea scriveva:

“Senza paragoni irriverenti, oggi il napoletano ha rimesso al centro della propria passione la presenza allo stadio, per condividere le emozioni. Perché come ai tempi di Maradona, ora si vuole essere sugli spalti per godere dal vivo le evoluzioni di Kvaratskhelia, piuttosto che le accelerazioni di Osimhen. E questa è la grande vittoria di Spalletti, aver riportato gioia ed entusiasmo, perché non si può dimenticare che fino al 30 aprile scorso la squadra e soprattutto il club fu contestato durante un Napoli-Sassuolo 6-1″.

