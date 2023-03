Napoli-Eintracht, verso il record d’incassi (era col Real Madrid: 4,4 milioni)

Gazzetta: la voce “botteghino” tornerà un minimo a “pesare” in bilancio. I 12 milioni di giugno 2022 risulteranno almeno raddoppiati”.

Il Napoli ha di fronte a sé tre partite in casa, allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta: venerdì arriverà la Lazio di Sarri, l’11 marzo l’Atalanta di Gasperini e poi il 15 ci sarà la sfida di Champions League contro l’Eintracht e, si spera, lo storico passaggio ai quarti di finale. La Gazzetta dello Sport scrive che per ciascuno dei tre appuntamenti il pubblico allo stadio sarà almeno di 50mila persone. Stessa stima la fa il Corriere dello Sport. I tagliandi disponibili sono ancora pochissimi, si va verso il tutto esaurito. Per la sfida di Champions potrebbe essere battuto il record d’incasso che risale a Napoli-Real Madrid del marzo di sei anni fa: 4.484.302 euro.

La Gazzetta dà il merito a Spalletti di aver fatto nuovamente innamorare i napoletani del calcio e dell’atmosfera da stadio.

“Senza paragoni irriverenti, oggi il napoletano ha rimesso al centro della propria passione la presenza allo stadio, per condividere le emozioni. Perché come ai tempi di Maradona, ora si vuole essere sugli spalti per godere dal vivo le evoluzioni di Kvaratskhelia, piuttosto che le accelerazioni di Osimhen. E questa è la grande vittoria di Spalletti, aver riportato gioia ed entusiasmo, perché non si può dimenticare che fino al 30 aprile scorso la squadra e soprattutto il club fu contestato durante un Napoli-Sassuolo 6-1″.

Il botteghino tornerà a pesare alla voce bilancio, scrive la rosea.

“E alla fine finalmente la voce “botteghino” tornerà un minimo a “pesare” in bilancio. I 12 milioni del bilancio chiuso a giugno 2022, risulteranno almeno raddoppiati”.

