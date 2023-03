Napoli-Eintracht, l’ambasciatore tedesco in Italia: «Sulla sicurezza devono decidere le autorità italiane»

Al CorMez: «Da tifoso mi piace che ci sia la partecipazione dei tifosi alle partite. Sarebbe stato bello se ci fossero stati i tedeschi, ma si tratta di sicurezza».

Domani si gioca Napoli-Eintracht di Champions League. In caso di vittoria, il Napoli passerebbe ai quarti di finale, un traguardo storico per il club, che finora non è mai riuscito a centrarlo. Ma la partita è finita sotto i riflettori per l’alto rischio di scontri tra le due tifoserie, tanto da indurre la Prefettura a bloccare la vendita dei biglietti ai residenti a Francoforte. Il Tar si è pronunciato due volte sulla questione. Oggi il Corriere del Mezzogiorno intervista l’ambasciatore tedesco in Italia, Viktor Elbling. Domani sarà a Napoli, ma non andrà allo stadio Maradona a vedere la partita. Dice la sua sul tema della sicurezza pubblica.

«Un tema che è in mano alle istituzioni italiane, spetta a loro decidere come garantire la sicurezza. Da tifoso, da persona che si interessa e segue il calcio, mi piace generalmente che ci sia la partecipazione dei tifosi alle partite. È

stato così all’andata per i sostenitori napoletani e sarebbe stato bello se nella partita di ritorno, contro questa vostra grande squadra, ci fossero stati i tifosi tedeschi. Ma ripeto, sulla sicurezza devono decidere le istituzioni italiane».

Ieri il Tar Campania ha bocciato il secondo ricorso dell’Eintracht dopo il nuovo provvedimento adottato dal prefetto di Napoli. Il presidente del Tar, Maria Abruzzese, scrive nel provvedimento:

“Gli incidenti verificatisi in occasione dell’incontro di andata dello scorso 21 febbraio con la squadra del Napoli non possono dirsi affatto sporadici o non probanti. Episodi che avrebbero ingenerato un sentimento di ‘rivalsa’, documentato da un monitoraggio social, certo non riconducibile ai soli tifosi tedeschi, ma che comunque farebbe presagire azioni violente delle opposte tifoserie”. Ufficialmente, quindi, niente trasferta per i sostenitori del club tedesco. Di seguito la spiegazione del Tar nel decreto ufficiale: “Si evidenziano nuovi, plurimi e circostanziati profili di rischio per la pubblica sicurezza connessi alla presenza dei tifosi dell’Eintracht, provenienti da Francoforte, in occasione della partita di ritorno, desunti da nuove informative di polizia, anche delle autorità tedesche, dall’esame e monitoraggio di canali web e social, da approfondimenti istruttori relativamente ai precedenti ascrivibili alla stessa tifoseria”.

