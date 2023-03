Mbappé nervoso durante Brest-Psg: gli rubano palla e lui reagisce rifilando un calcio (VIDEO)

All’85 il parigino perde palla e innervosito rifila un calcio all’avversario che prova a trattenergli la gamba. Mbappé non gradisce e lo colpisce al petto.

Kylian Mbappé è stato protagonista di un gesto non proprio edificante durante la partita fuori casa contro il Brest vinta dal Psg per 2-1. Fino al 90′ la partita non aveva un padrone ma poi, come al solito, ci ha pensato Mbappé che ha segnatp il gol vittoria.

Tuttavia su le Parisien si parla di lui non per l’ennesima partita risolta dal nazionale francese ma piuttosto per il brutto gesto compiuto ai danni di un avversario.

💥 Kylian Mbappé échappe à un carton rouge sur ce mauvais geste sur Haris Belkebla.https://t.co/ONpejVqbdY pic.twitter.com/BDadMrYA4s — RMC Sport (@RMCsport) March 11, 2023

“Un’azione avvenuta pochi minuti prima del 19esimo gol stagionale del numero 7 parigino. All’85’, le due squadre sono ancora in parità, la tensione sul prato è palpabile e Kylian Mbappé si ritrova a duellare con l’algerino Haris Belkebla che gli ruba palla. Infastidito per averla persa, l’attaccante francese si rende autore di un brutto gesto antisportivo prendendo a calci la gamba dell’avversario“.

Ma lo scontro non si esaurisce qui:

“Belkebla cade a terra e trattiene Mbappé per una gamba. Ma il parigino, frustrato dall’andamento della gara e dalla reazione dell’avversario, rifila un calcetto al petto di Belkebla. Da lì scaturisce una piccola colluttazione al termine della quale i due giocatori ricevono un cartellino giallo“.

Le polemiche sono nate subito. Tutto lo stadio e anche la squadra del Brest si aspettava un cartellino rosso per Mbappé, il direttore di gara ha invece deciso di ammonire entrambi i protagonisti.

Pierre Lees-Melou, centrocampista del Brest, a fine partita ha dichiarato:

«Ho visto le immagini dal vivo e ho visto un calcio. Non ci nascondiamo dietro a questo e non abbiamo perso per questo. Ma vorrei sapere: se lo facessero tutti i giocatori, avrebbero tutti la stessa penalità? È tutto. Non inizierò una polemica perché poi sembra che ci lamentiamo dell’arbitro».

Kylian Mbappé doit être sanctionné pour son geste violent et illégal sur Haris Belkebla. Les superstars ne devraient pas être au-dessus de la loi sur le terrain. La frustration n’est pas une excuse pour la violence.” #fairplay #respect #Mbappé #Belkebla #PSGBrest #less-melou pic.twitter.com/dsJx1BoEZE — BIPBIPCARS (@bipbipcars1) March 12, 2023

Conclude le Parisien:

“Alla domanda sull’argomento, Christophe Galtier non ha voluto commentare, ha riconosciuto però che l’arbitro ha fatto bene ad ammonire i due giocatori“.

ilnapolista © riproduzione riservata