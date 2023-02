Mbappé: «Io in Serie A? Se vengo è solo per il Milan» (VIDEO)

L’attaccante del Psg risponde alla domanda di un tifoso dai ‘FIFA Best Award’ 2023. Mbappé è arrivato secondo dietro a Messi

Ieri l’attaccante del Psg, Kylian Mbappé, ha presenziato ai ‘FIFA Best Award’ 2023. Mbappé è arrivato secondo, dietro al suo compagno di squadra a Parigi, l’argentino Lionel Messi. Su Twitter spopola il video che ritrae l’attaccante francese mentre risponde ad una domanda di un tifoso sulla possibilità di vederlo, prima o poi, giocare in Serie A. Mbappé risponde: «Se vengo in Italia è solo per il Milan».

Kylian Mbappé : « Si je viens (en Serie A), c’est que le Milan AC. » ❤️🖤pic.twitter.com/f8uj3dYp10 — Actu Foot (@ActuFoot_) February 28, 2023

ilnapolista © riproduzione riservata