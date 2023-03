Mario Rui ancora escluso dalle convocazioni del Portogallo

Martinez conferma le scelte del suo predecessore. Al terzino del Napoli ha preferito Nuno Mendes del Psg e Raphael Guerreiro del Borussia Dortmund

Nelle prime convocazioni del nuovo commissario tecnico del Portogallo, Roberto Martinez, ancora una volta viene ignorato il terzino del Napoli Mario Rui. Il lusitano non ha partecipato all’ultimo Mondiale in Qatar nonostante le sue ottime prestazioni con la maglia azzurra in questa stagione.

Il commissario tecnico del Belgio, Martinez, ha fatto delle scelte molto simili a quelle del suo predecessore Fernando Santos. Martinez infatti, ha preferito a Mario Rui Nuno Mendes del Psg e Raphael Guerreiro del Borussia Dortmund. Mario Rui è stato escluso dai 25 convocati nonostante, in questa stagione, abbia già collezionato ben 6 assist in 19 partite.

Nessuna novità sul fronte Cristiano Ronaldo. Il tecnico ha deciso di richiamare il fenomeno lusitano nonostante il trasferimento in Arabia Saudita avvenuto tre mesi fa. Martinez aveva già affermato, durante la sua presentazione, che avrebbe ancora puntato su Cristiano Ronaldo nel Portogallo:

«Se conto su Cristiano Ronaldo? Non sono un allenatore che prende decisioni affrettate, e a partire da oggi voglio conoscere tutti i miei giocatori. Ronaldo fa parte di questa lista, ha 19 anni di nazionale alle spalle e merita rispetto, quindi ci parlerò».

Di seguito tutta la lista dei convocati del Portogallo per le qualificazioni ad Euro 2024:

Portieri: Diogo Costa, José Sá, Rui Patrício

Difensori: António Silva, Danilo, Diogo Leite, Gonçalo Inácio, João Cancelo, Diogo Dalot, Pepe, Nuno Mendes, Raphael Guerreiro, Ruben

Centrocampisti: Bruno Fernandes, Palhinha, João Mário, Matheus Nunes, Otávio, Ruben Neves, Vitinha, Bernardo Silva

Attaccanti: Cristiano Ronaldo, Diogo Jota, Gonçalo Ramos, João Félix, Rafael Leão

