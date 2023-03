Malagò: «Giuntoli è un ottimo diesse. Spalletti un grande allenatore, lo abbiamo votato all’unanimità»

In conferenza: «Il Napoli sta facendo delle ottime cose che vanno oltre i confini economici. Ha ingaggiato calciatori che non erano conosciuti che tutti hanno imparato ad apprezzare»

Questa mattina l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha ricevuto il Premio Bearzot presso la Sala dei Baroni del Maschio Angioino di Napoli. Il riconoscimento, alla sua 12esima edizione, è organizzato dall’Unione Sportiva Acli con il patrocinio della Figc. Alla cerimonia di consegna era presente anche il presidente del Coni, Giovanni Malagò, che ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa.

«Il Napoli sta facendo delle ottime cose che vanno oltre i confini economici. Ha ingaggiato calciatori che non erano conosciuti come Kim e Kvaratshkelia e che tutti hanno imparato ad apprezzare. Giuntoli è un ottimo direttore sportivo. Spalletti è un grande allenatore, lo abbiamo votato all’unanimità per il premio Bearzot».

Malagò ha parlato anche di Retegui:

«Retegui? Alle spalle di Immobile non c’è molta scelta, considerati gli infortunati, tra cui c’è Raspadori».

Malagò su Bearzot:

«Nel 1982 ero allo stadio, che goduria e che orgoglio sentirsi italiani quel giorno. Bearzot è stato bravo a creare questo gruppo, ha vinto contro ogni pronostico. Oggi siamo alla dodicesima edizione del premio. Quest’anno ho detto andiamo a Napoli e sono molto felice perché questa è una manifestazione alla quale ho sempre partecipato. Bearzot è stato un grande uomo, un grande allenatore, un grande italiano».

Malagò ha parlato dei nuovi stadi e del Meazza.

«Nuovi stadi? Meazza? La Cerimonia nel 2026 è prevista proprio a San Siro. Siamo stati ieri dal sindaco. Lo dico da molti anni, c’è solo una possibilità, non ne esistono altre, per provare a risolvere il problema stadi in Italia: bisogna vincere la candidatura agli Europei per avere impianti pronti con certi requisiti e parametri e il Meazza rientra in questa dinamica».

Presente alla cerimonia anche il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, che ha parlato di Italia-Inghilterra al Maradona e offerto un suo ricordo di Bearzot.

«Ieri è stata una grande giornata di sport e amicizia, Napoli ha dimostrato che il calcio è un fattore positivo se penso all’amichevole tra tifosi. Il calcio non è solo violenza. C’è un grande movimento tra persone e popoli e c’è un grande impegno dei giovani. Napoli ha ospitato la partita con massimo impegno. Certo la partita poteva andare un po’ meglio ma tutto dalla vita non si può avere. Il mio ricordo di Bearzot? Ricordo la sua capacità di andare controcorrente. In un momento in cui sembrava che tutto andasse male, lui ha vinto il Mondiale. Si tratta di un esempio di un grande italiano che ha voluto bene alla Nazionale, ha fatto la differenza, ha fatto gruppo, ha dimostrato che quando gli italiani ce la mettono tutta sono i migliori del mondo e lui lo sa».

ilnapolista © riproduzione riservata