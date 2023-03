L’Mls vuole Messi: i 29 club sono pronti a dividersi le spese per il suo ingaggio (Sport)

Stipendio diviso tra tutti, poi sarebbe Leo a decidere dove giocare: se a Miami, a Los Angeles o a New York

L’Mls sogna Leo Messi. La Major League americana vuole trovare una soluzione comune per portare il fuoriclasse argentino negli Stati Uniti. L’ingaggio del giocatore del Psg si aggira sui 31 milioni di euro a stagione, ma l’Inter Miami non può garantirgli uno stipendio così alto. La soluzione? Chiedere a tutti i club della federazione di partecipare all’esoso compenso del Campione del Mondo. L’operazione sarebbe più strategica che sportiva, perché Messi diventerebbe l’uomo immagine dei Mondiali del 2026 e porterebbe maggiori introiti pubblicitari. Secondo quanto riferisce Sport:

“L’opzione americana sembrava allontanarsi… fino a quando Mls ha deciso che valeva la pena fare una mossa congiunta. In un recente incontro tra i proprietari dei club tenutosi circa sei settimane fa, è stato raggiunto un accordo per provare a competere per Leo Messi. I club della Mls hanno che pagherebbero tutti una parte dello stipendio di Leo Messi in modo che possa firmare per la Mls. Tutti pagano una parte dello stipendio e Leo deciderà dove giocare: se vuole farlo a Miami, se vuole andare a Los Angeles o se preferisce vivere a New York”.

La soluzione americana però rimane solamente un’alternativa per Messi, perché lui vorrebbe rimare in Europa e continuare a competere in Champions League. Ecco che rimane in piedi il ritorno al Barcellona. Il suo ex club ha sempre dichiarato che per lui la porta è sempre aperta in più di un occasione, Psg permettendo. La prima offerta di rinnovo è stata rifiutata dalla Pulce e ora il club francese medita su una seconda. I parigini non avrebbero ancora preso una decisione definitiva per il futuro dell’asso argentino: tra le clausole ci sarebbe quella del rinnovo automatico per un altro anno, ma l’intenzione sarebbe quella di risparmiare qualche milione dei 31 che guadagna ora.

