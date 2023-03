Laporta: «Le porte del Barcellona per Messi sono sempre aperte»

«L’eredità che ho trovato quando sono diventato presidente non è stata per niente buona e ho dovuto prendere una decisione di cui non sono per nulla soddisfatto».

Nonostante le numerose polemiche in merito al caso Negreira e la mancata accettazione del rinnovo di Gavi, il presidente del Barcellona Laporta tiene aperte le porte per il ritorno di Lionel Messi. L’argentino è in scadenza di contratto a giugno ed ancora non ha trovato un accordo per restare a Parigi mentre aleggiano le voci secondo le quali Messi sarebbe vicino all’Inter Miami. Di seguito le parole di Laporta su Messi:

«Messi è il miglior giocatore della storia. È stato il giocatore più importante nella storia del Barcellona. Devo stare molto attento a quello che dico. Messi è un giocatore del Psg e devo avere rispetto. Leo sa che ce l’abbiamo nel cuore. Fa parte della nostra storia».

Laporta parla di quando arrivò alla guida del Barcellona e si dice amareggiato per il mancato rinnovo del fuoriclasse argentino a quasi due anni dall’accaduto e si dice pronto a rimediare quanto accaduto nel recente passato:

«L’eredità che ho trovato quando sono diventato presidente non è stata per niente buona e ho dovuto prendere una decisione di cui non sono per nulla soddisfatto. Devo trovare un modo per migliorare il rapporto di Messi con il Barcellona. Vedremo, ma sa che le porte del nostro club sono aperte».

ilnapolista © riproduzione riservata