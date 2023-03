Lega Serie A, De Laurentiis ha chiesto una verifica fiscale sulle nuove sedi di New York e Dubai

Repubblica: “ha chiesto una verifica formale sulle società aperte a Dubai e negli Stati Uniti, ventilando il rischio di esterovestizione”

In Assemblea di Lega Serie A, ieri, si è parlato di Supercoppa. Dal 2024 il torneo cambierà formula: non sarà più una finale secca tra la vincitrice dello scudetto e quella della Coppa Italia, ma una sfida a quattro tra le prime due del campionato precedente e le due finaliste della coppa: una final four sul modello spagnolo. Nei prossimi sei anni, almeno quattro edizioni si disputeranno a Riad, in Arabia Saudita. Così hanno deciso i 20 club della Serie A. Repubblica scrive che l’amministratore delegato Luigi De Siervo vorrebbe “vendere” anche le altre due edizioni nel quinquennio che non sono finite ai sauditi.

“Sul tavolo della Lega c’è una proposta da 20 milioni a edizione per giocare la nuova Supercoppa ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi. Che già hanno acquistato i diritti tv del campionato per il Medio Oriente, a differenza dei sauditi che al prodotto Serie A non si erano interessati. E proprio negli Emirati la Lega calcio ha aperto un ufficio”.

Il quotidiano racconta che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha chiesto una verifica formale sulle società aperte a Dubai e negli Stati Uniti parlando di una possibile localizzazione all'estero per motivi fiscali e ha chiesto anche a Casini di revisionare lo Statuto, cosa che ha promesso ma ancora non ha fatto.

“A proposito: ieri Aurelio De Laurentiis ha chiesto una verifica formale sulle società aperte a Dubai e negli Stati Uniti, ventilando il rischio di esterovestizione (ossia la fittizia localizzazione all’estero per motivi fiscali). Mentre al presidente Casini ha ricordato l’impegno assunto a revisionare lo Statuto, che finora ha prodotto solo «rumoroso silenzio»”.

