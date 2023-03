Leclerc: «Sono contento del secondo posto»

«Questo è un weekend molto difficile, ho dato tutto, sono andato al limite. Certo la Red Bull è su un altro pianeta, noi dobbiamo continuare a spingere»

Domani Jedda si correrà il secondo Gran Premio della stagione e dopo la giornata di qualifiche la griglia di domani sarà aperta da Perez ed Alonso. Pecccato perché poteva esserci un pilota Ferrari in prima fila. Charles Leclerc riesce a chiudere secondo le qualifiche di oggi del Gp dell’Arabia Saudita, ma partirà dalla dodicesima posizione a causa dell penalizzazione per ave cambiato la centralina. Dopo la sessione il pilota monegasco ha parlato del suo giro veloce, come riporta La Gazzetta, e di come prevede possa essere la gara di domani.

«Il secondo posto? Sono contento. Questo è un weekend molto difficile, ma sono contento del mio giro, ho dato tutto, sono andato al limite. Certo la Red Bull è su un altro pianeta, noi dobbiamo continuare a spingere e a fare quello che stiamo facendo come team. L’obiettivo è batterli e per ora facciamo fatica. Domani non sarà semplice, speriamo di tornare davanti prima possibile ma avremo Alpine e Mercedes su ritmi simili, spero di passarle appena le avrò vicino. Il passo gara? Mi è sembrato buono, sicuramente meglio del Bahrain, ma è difficile paragonarsi agli altri perché ognuno ha un programma diverso».

Sainz parla della sua qualifica, quarto grazie alla penalità di Leclerc, facendo i complimenti al compagno di scuderia

«Devo guardare cosa non ha funzionato lì sono stato veloce ma in quel tratto perdevo tutto il tempo. Domani comunque cercherò di fare una rimonta. Weekend difficile? Un po’ un’incognita con questa macchina, questo asfalto nuovo. Sicuramente Charles è stato bravo a sfruttare la macchina. Il passo gara? Mi aspetto di lottare con Aston Martin e Mercedes per il podio. La vittoria? Ci proveremo, ma la velocità della Red Bull è molto elevata».

