Barcellona, caso Negreira: chiamati a testimoniare Valverde e Luis Enrique

Dovranno dire se, durante il loro lavoro al Barcellona, hanno ricevuto i verbali preparati da Enríquez Negreira

Secondo quanto riportato da El País, la Procura chiamerà a testimoniare anche gli ex allenatori del Barcellona Luis Enrique ed Ernesto Valverde, che erano sotto il mandato presidenziale di Josep Maria Bartomeu, in merito al caso Negreira. Luis Enrique e Valverde saranno dovranno dire se, durante il loro lavoro al Barcellona, hanno ricevuto i verbali preparati da Enríquez Negreira attraverso la sua compagnia, insieme a suo figlio, Javier Enríquez.

In una recente conferenza stampa, precisamente il 18 febbraio, l’attuale allenatore dell’Athletic Bilbao, Ernesto Valverde, ha dichiarato:

«Non sapevo nemmeno che ci fossero segnalazioni al Barça. È stata una sorpresa per me, non avevo idea di tutto questo».

Valverde ha allenato il Barcellona dal 2017-20, la prima stagione è coincisa con la fine dei rapporti forniti da Negreira. Nonostante tutto, considera la relazione sugli arbitri “qualcosa di comune”. Continua:

«A Barcellona io ricordo che non ho nemmeno guardato una statistica sui rigori e cartellini ricevuti. Onestamente non sapevo nemmeno dell’esistenza di questi dati».L’ex allenatore della Spagna, Luis Enrique, non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito alla vicenda Negreira.

