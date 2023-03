La Juve non può nemmeno pensare ai rinnovi in attesa della sentenza giudiziaria (Il Giornale)

“L’allenatore è ultimo sopravvissuto di una Juventus che non c’è più, azzerata dalle inchieste. Bisognerà vedere dove giocherà, per quali traguardi”

Il Giornale dedica un pezzo a Massimiliano Allegri e Simone Inzaghi, “due uomini soli con tanta voglia di restare al comando“. Lo firma Gianni Visnadi. Sia l’allenatore della Juventus che quello dell’Inter hanno di fronte un futuro del tutto incerto. Di Allegri, il quotidiano scrive:

“Allegri ultimo sopravvissuto, e chissà se e fino a quando, di una Juventus che non c’è più, azzerata dalle inchieste”.

Allegri ha altri 2 anni di contratto, ma chissà cosa sarà di lui in futuro: dipende da cosa sarà della Juventus, dove giocherà dopo la chiusura delle indagini giudiziarie.

“Cosa sarà di Allegri, dipende intanto da cosa sarà della Juventus, dove giocherà, per quali traguardi. Oggi Max è solo in prima linea ad agitare il vessillo del club, difendendolo. La vecchia Juve non c’è più, quella nuova scrive ricorsi e prepara strategie. Altrove c’è già chi pensa al mercato che sarà, la Juventus non può pensare nemmeno ai

rinnovi dei suoi attuali giocatori. L’ottimismo sul futuro di Di Maria non ha cittadinanza nella realtà, almeno fino a che non si conoscerà la sorte sportiva del club. E Allegri è il vero referente della squadra, quasi manager all’inglese senza volerlo e senza saperlo”.

