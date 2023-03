Juve, Pogba escluso dai convocati per il Friburgo per motivi disciplinari

Lo scrive il CorSport. Il centrocampista francese si è presentato in ritardo al ritiro e Allegri ha voluto punirlo. Niente Europa League

La Juventus non ha convocato Paul Pogba per la partita di Europa League contro il Friburgo. Il Corriere dello Sport scrive che si tratta di una misura disciplinare decisa dall’allenatore, Massimiliano Allegri, nei confronti del centrocampista bianconero. Il motivo è che il francese si è presentato in ritardo al ritiro, ieri sera.

Il quotidiano sportivo scrive:

“Clamorosa decisione di Allegri nei confronti di Pogba. Il centrocampista non è stato convocato per il match contro il Friburgo per motivi di natura disciplinare. Il provvedimento è scattato ieri, quando Pogba si è presentato in ritardo al ritiro. Una mancanza che ha portato la Juventus a una presa di posizione nei confronti del calciatore che quindi non sarà tra i disponibili dell’importante match di questa sera con il Friburgo. Un’assenza che farà sicuramente rumore in casa bianconera”.

