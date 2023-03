Il Psg nega l’interesse per Kim

Secondo quanto riporta Sky Sports Uk, il Psg non ha alcun interesse per il giocatore, arrivato al Napoli la scorsa estate dal Fenerbahce.

I dirigenti del Psg hanno preso le distanze dalle voci di mercato che collegano il club al difensore del Napoli Kim Min-jae.

“Il difensore centrale sta attirando l’interesse di diversi club della Premier League, tra cui Manchester United, Liverpool e del Tottenham”.

Ma, secondo quanto riporta Sky Sports Uk, il Psg non ha alcun interesse per il giocatore, arrivato al Napoli la scorsa estate dal Fenerbahce. Kim ha una clausola rescissoria di 70 milioni di euro.

Quest’oggi il Corriere dello Sport ha accennato l’interessamento dei top club europei per il centrale del Napoli: “E allora, la banca centrale d’Europa: Kim. Un colosso coreano di 26 anni e 2,5 milioni d’ingaggio compresi i bonus, con una fila lunga chilometri: lo vogliono City, United, Arsenal, Chelsea, Newcastle, Real, Barca, Psg, Bayern. Tutti”.

Solo tre giorni fa, Kim, dal ritiro della Nazionale coreana, allontanava le voci di mercato dicendo di non essere interessato ai rumors e di voler restare concentrato solo sul suo lavoro in campo e sul Napoli.

«Come tutti sapete, le voci di mercato che compaiono nei telegiornali non sono affatto vere. Sono 4-5 anni che si vocifera continuamente dei miei trasferimenti, ma ora voglio concentrarmi sulla squadra. Non voglio essere influenzato, ma non posso fare a meno di preoccuparmene. In questo momento ci sono così tante partite importanti rimaste che voglio concentrarmi solo su di esse. Se guardi alle squadre in cui mi sono trasferito finora, sono andato sempre in squadre che non erano nemmeno menzionate nei vari articoli. Quindi spero che non vengano diffuse altre cose del genere. Lavoro sodo sulla squadra, cerco di mantenere un ottimo ritmo nel campionato in cui gioco e cerco di imparare molto, e questo è tutto».

ilnapolista © riproduzione riservata