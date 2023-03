Biglietti Napoli-Milan: c’è ancora chi protesta per i prezzi (ma la Champions la vuoi gratis?)

Per fortuna sono pochi. Viene contestata la decisione di riservare la vendita libera ai soli possessori di fidelity card “Fan Stadium Card”

Il Napoli questa mattina ha messo in vendita i biglietti per la partita valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Milan in programma il 18 aprile 2023 alle ore 21:00 presso lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. A dar scalpore ai tifosi non sono i prezzi (che vanno dai 72 euro per le Curve, a 272 euro per la Tribuna Posillipo) ma bensì il modo con il quale sono stati divulgati i tagliandi.

La prima vendita, infatti, è destinata solo agli abbonati e sarà in vigore fino alla giornata di giovedì. Come ulteriore premio gli abbonati avranno anche uno sconto sul prezzo intero del biglietto. Quello che ha fatto infuriare i tifosi è che la vendita libera sarà riservata ai soli possessori di fidelity card “Fan Stadium Card”. Il Napoli scrive che si riserva di comunicare nelle prossime ore quali saranno le modalità di vendita libera.

Alla notizia alcuni tifosi del Napoli sono insorti sui social commentando la scelta della società che molto probabilmente escluderà diversi sostenitori del club. Diversi tifosi del Napoli non hanno la card e quindi non potranno partecipare all’acquisto dei biglietti per la partita contro il Milan. Ancora non sono stati resi noti i prezzi finali dei biglietti ma, secondo le normative Uefa, gli abbonati hanno uno sconto del circa 20% sulle partite della propria squadra. I prezzi per i non abbonati potrebbero arrivare fino a 86 euro per le Curve e la Tribuna Posillipo a oltre 330 euro.

72€ la curva 🤯🤯🤯 raga chi non a l’abbonamento deve aspettare giovedì alla 12 — Fabio (@fabiolino2b) March 28, 2023

Ma se la Vendita si chiama LIBERA, per quale motivo i non possessori della Fidelity Card non possono acquistare i biglietti?

Senza polemica…voglio capire. È possibile avere una spiegazione? — Serena (@LSerena23) March 28, 2023

Che brutta fissazion che ata pigliat cu sta maronn e tessera — Illmatic (@Illma7ic10) March 28, 2023

STA CARD HA RUT O CAZZ — Denise🎈 (@Denise__410) March 28, 2023

ADL BAGARINO — FranEsp (@Fran3sp) March 28, 2023

CACCIARE I SOLDI, PREGO pic.twitter.com/Z1dX6orOpR — A Por La Primera (@Idonotcombdolls) March 28, 2023

prezzi popolarissimi col Milan ai quarti di Champions, certo — Gianluca Scarlatti (@GianlucaScarla4) March 28, 2023

