Pjanic: «Complimenti a Spalletti, spero che il Napoli arrivi in finale di Champions»

Alla Gazzetta: «Conte lo vedrei bene ovunque tranne che alla Juve. Allegri è sempre sul pezzo e non si lamenta mai»

Il regista bosniaco, Miralem Pjanic attualmente protagonista negli Emirati Arabi con lo Sharjah, alla Juventus ha prima raccolto l’eredità di Andrea Pirlo poi visto crescere da vicino il talento di Fagioli. L’ex Juventus ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport dove parla del giovane e della somiglianza con Pirlo. Di seguito le parole di Pjanic:

«Fagioli a 17 anni si allenava spesso con noi – racconta Pjanic -. Era un giovane diverso dagli altri, mai banale con la palla. Ho sempre ammirato Nicolò e non mi sorprende quello che sta facendo quest’anno. Deve continuare a lavorare così e restare umile. Allegri e il suo staff aiuteranno Nicolò a diventare un centrocampista di spessore internazionale, serio. Fagioli è il presente e il futuro dell’Italia».

Pirlo ha incoronato Fagioli nell’intervista alla Gazzetta:

«Se lo dice Pirlo… Avevo previsto anche io in tempi non sospetti che Fagioli sarebbe diventato un giocatore da Juve».

La Juventus, nonostante i 15 punti di penalizzazione, è a soli 7 punti dal quarto posto Champions del Milan. Stupito?

«No, perché conosco la mentalità del club e di Allegri, che sta facendo un lavoro straordinario in una situazione complicatissima. La Juve sul campo è seconda in classifica, dietro al Napoli. Credo che i bianconeri possano arrivare tra le prime 4 anche con il -15».

E in Champions League?

«Bello vedere Milan, Napoli e Inter nei quarti. Spero che Spalletti arrivi in finale».

Ha già preparato un messaggio di complimenti per lo scudetto a Spalletti?

«Il Napoli è sulla buona strada per vincere meritatamente il titolo. È la squadra che gioca meglio di tutti. Kvara e Osimhen sono due top che tutti gli allenatori vorrebbero avere. Complimenti anche al direttore sportivo Giuntoli che ha allestito una squadra così forte».

Conte, fresco di separazione dal Tottenham, punta a tornare in Italia. Su quale panchina lo vedrebbe meglio?

«Sicuramente le offerte non gli mancheranno, Conte è un allenatore di grande spessore. Lo vedrei bene in tutte le big italiane, ma non alla Juventus in questo momento…».

Perché?

«Perché se fossi un dirigente, uno come Allegri lo vorrei sempre. Max sta sul pezzo e non si lamenta mai, nemmeno in un anno come questo dove è successo di tutto. È un grandissimo allenatore».

