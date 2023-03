Per non perdere a zero Zielinski e Lozano il Napoli dovrà decidere sul rinnovo (CorSport)

Nel 2024 il polacco avrà 30 anni, il messicano 29. Avranno entrambi un capitale calcistico-commerciale ancora consistente

Il Napoli non si è mai fatto prendere dalle scadenze per i rinnovi dei suoi calciatori, scrive il Corriere dello Sport che oggi fa il punto sui prolungamenti da firmare nel club di De Laurentiis. Lo dimostrano i casi di Mertens, Callejon e Insigne. Ma ci sono alcuni casi da valutare in fretta per capire come comportarsi. Tra questi, i casi di Zielinski e Lozano. Il polacco, nel 2024, compirà 30 anni, mentre il messicano ne avrà 29. Per non rischiare di perderli a zero, il Napoli dovrà decidere per tempo cosa fare con entrambi.

Il quotidiano sportivo scrive:

“Il tempo vola, quasi senza accorgersene, e il Napoli non si è mai lasciato soffocare dall’ansia per le scadenze: Mertens, Callejon e Insigne sono la rappresentazione più recente di un’epoca chiusa fatalmente quando ormai, nelle considerazioni tecniche, l’ultimo granello di sabbia era scivolato fuori dalla clessidra. Nel 2024, Piotr Zielinski avrà compiuto trent’anni e Lozano, invece, ne avrà ventinove: quei due capitali umani avranno un valore calcistico-commerciale ancora vivo e consistente e, per non perderli a zero, diventerà necessario abbandonarsi a valutazioni, ascoltarsi, ascoltare i calciatori e semmai anche il mercato. E quando non ci saranno più amabili distrazioni, verrà più semplice e scontato orientarsi nel futuro con Spalletti, Giuntoli, Meret, Zielinski e Lozano”.

