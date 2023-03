Il ct del Marocco convoca Hakimi nonostante l’accusa di stupro: «C’è la presunzione di innocenza»

Regragui: «Noi e tutti i marocchini siamo con lui, gli farà bene tornare in Marocco e sentire che lo sosteniamo»

Si avvicina la sosta dei campionati in favore delle amichevoli nazionali e su le Parisien si parla del Marocco di Regragui. Il commissario della nazionale nord-africana ha infatti convocato uno dei suoi giocatori più importanti, ovvero Achraf Hakimi, recentemente accusato di stupro.

Il ct del Marrocco Walid Regragui ha diramato la lista dei convocati per le amichevoli contro il Brasile e contro il Perù. Nella lista compare anche il terzino del Psg. Come sottolinea il quotidiano parigino:

“Achraf Hakimi sarà in trasferta per le due amichevoli del Marocco contro il Brasile (25 marzo a Tangeri) e poi contro il Perù (28 marzo a Madrid). Incriminata per stupro in Francia dal 2 marzo , la parte destra degli Atlas Lions non ha alcun divieto di lasciare il territorio. Nulla impedisce quindi al parigino di difendere i colori della semifinalista dell’ultimo Mondiale.”

Hakimi ha anche ricevuto il sostegno pubblico del proprio commissario tecnico:

«È calmo, questa è la cosa più importante. Noi siamo con lui, c’è la presunzione di innocenza fino a prova contraria, noi e tutti i marocchini siamo dietro Achraf. Siamo totalmente con lui e gli farà bene tornare in Marocco e sentire che lo sosteniamo».

Regragui ha parlato allungo del proprio giocatore aggiungendo anche che Hakimi «è una persona forte dentro e fuori dal campo. Deve pensare prima al calcio e ci sono persone che si prenderanno cura di queste cose per lui».

Il giocatore ex Inter, dopo l’accusa di stupro, ha contestato fin da subito i fatti affermando si tratti di un tentativo di estorsione. Anche il Psg, suo attuale club, ha pubblicamente sostenuto Hakimi.

L’accusa arriva da una giovane donna di 24 anni che si è presentata domenica 26 febbraio al commissariato di Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), dove ha raccontato alla polizia di essere stata stuprata dopo che Hakimi l’aveva invitata a casa sua.

