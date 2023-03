Il bilancio dell’Inter piange e Onana può già partire a giugno, lo vuole il Chelsea (Gazzetta)

Scrive il quotidiano: “Le contingenze economiche impongono scelte estreme”. Zhang lo venderebbe a 40 milioni tutti di plusvalenza

L’Inter è messa talmente male economicamente che a fine stagione potrebbe perdere già Onana. Lo scrive la Gazzetta dello Sport:

André Onana è stato il grande rinforzo dell’Inter di questa stagione. Subentrato al posto di Handanovic, dopo diverse partite ha subito conquistato il cuore dei tifosi. Adesso, però, a fine stagione Onana potrebbe compiere un’altra azione: salutare tutti. E poi partire verso il Regno Unito. A sorpresa, e con dispiacere reciproco perché l’Inter è soddisfatta del proprio guardiano. Le contingenze economiche, però, impongono scelte estreme e, di fronte a certe cifre, soprattutto per un giocatore pagato zero, il club di Zhang non può certo fare muro.

L’Inter lo venderebbe per 40 milioni. Prosegue la Gazza:

Qualche milioncino inatteso da investire farebbe comodo in tempi di vacche magre. Soprattutto se si approfondisse il tête-à-tête con il Chelsea, la società (molto amica…) che per Onana ha ingranato la marcia alta. Insomma, con i Blues il tavolo è ampio e ricco: per un camerunese in uscita, c’è un belga, Lukaku, che vuole a tutti costi restare in città.

Intanto BeIn Sports pubblica una breve anticipazione di un’intervista realizzata proprio al portiere dell’Inter

«Sono io che do istruzioni, i compagni devono seguire le mie direttive. Come comandante di questa squadra non ho bisogno di avere la fascia per comandarla. Il portiere è un comandante o addirittura il colonnello di una squadra. Devo fare di tutto per provare a guidare la squadra»

Parlando degli ottimi numeri di Onana in Champions League, il portiere dell’Inter rimbalza a tutto il collettivo della difesa i meriti

«Non direi un grandissimo Onana, direi una grande difesa. Abbiamo dimostrato di avere carattere: siamo andati lì per fare la nostra partita e per qualificarci. Per me i numeri di Champions League esistono grazie alla fiducia che la squadra mi dà»

