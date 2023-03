I club della Premier League potrebbero aver evaso oltre 250 milioni di sterline in tasse, tra il 2019 e il 2021, per mezzo di una strategia chiamata dagli esperti “contratti di doppia rappresentanza”

Negli ultimi anni, i tifosi di tutto il mondo hanno sollevato diverse polemiche in merito ai più costosi acquisti delle squadre europee. Sul banco degli imputati sono finite diverse società, a partire dal Barcellona fino al Psg. Più di tutti, sono stati i club della Premier League a investire nel mercato e non essere rallentati dalle diverse normative della Uefa e della Fifa. Ora, l’accusa potrebbe essere quella di evadere le tasse.

Le squadre della Premier League, secondo quanto riporta la Bbc, potrebbero aver evitato di pagare £250 milioni di tasse che sarebbero accumulati tra il 2019 e il 2021. Questa enorme cifra di denaro coinvolge diverse questioni delle squadre, dal tema stipendi fino all’acquisto stesso dei giocatori a titolo definitivo.

Non è possibile sapere quali squadre sono, a oggi, oggetto di investigazione da parte della Tax Policy Associates e della HM Revenue & Customs, gli enti che monitorano la riscossione delle tasse, delle imposte e dei sussidi statali in Gran Bretagna. I rappresentanti di questi ultimi hanno dichiarato alla BBC che stanno investigando su “Un certo numero di squadre“, senza scendere nei dettagli.

Come può una società della Premier League evadere le tasse?

La questione sembra riguardare specialmente il problema delle trattative avvenute negli ultimi anni. Sempre più squadre hanno cercato di raggirare le normative nazionali e federali che impedivano l’acquisto o il trasferimento di un atleta. Il continuo sfruttare queste scorciatoie ha portato a un notevole risparmio in termini di pratiche e investimenti, ma ha ovviamente allertato le autorità che controllavano la situazione.

Le strategie di evasione fiscale, riporta la Bbc, sono state chiamate “contratti di doppia rappresentanza” dalle autorità che hanno notato come lo stesso agente, in genere impegnato nella trattativa per conto del giocatore, in realtà faceva da tramite sia per la società che per l’atleta. Quando è l’atleta a commissionare l’agente per la trattativa, vengono scaricate in tasse circa il 60% della transazione. Quando poi l’agente viene commissionato dalle due parti coinvolte, questa transizione subisce il 30% della tassazione. Questo, secondo il Tpa, porta all’evasione di decine di milioni di sterline ogni anno.

Secondo le stime degli investigatori, i club della Premier League potrebbero aver evaso 81 milioni di sterline nel 2019, 91 milioni di sterline nel 2020 e altri 81 nel 2021, per questo vengono stimati più di 250 milioni di sterline in tasse non pagate formalmente. La Tpa ha quindi evidenziato quelli che potrebbero essere stati i maggiori risparmi per ogni squadra della Premier League. Alcuni potrebbero aver risparmiato intorno ai dieci milioni di sterline ogni anno.

In questo momento l’associazione che rappresenta gli agenti calcistici (Afa) e gli enti britannici prima citati stanno comunicando per trovare un punto in comune. Resta la preoccupazione di questi ultimi di dover impedire ai club di sfruttare queste scorciatoie per legalizzare nuove forme di evasione fiscale.

