Finale Champions, la Uefa annuncia che rimborserà i tifosi per il caos dello Stade de France

Il comunicato ufficiale. Saranno rimborsati sia i tifosi del Liverpool (20mila) che quelli del Real e i neutrali che erano nei settori più critici.

In seguito ai disordini dell’ultima finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool, la Uefa ha deciso che risarcirà i tifosi. La promessa di rimborso della Uefa risale a metà febbraio ma quest’oggi è stata diramata una nota ufficiale in merito.

“La Uefa implementerà uno speciale regime di rimborso per i tifosi che sono stati maggiormente colpiti quando hanno avuto accesso allo Stade de France il 28 maggio 2022. I rimborsi saranno disponibili per tutti i tifosi con i biglietti per i gate A, B, C, X, Y e Z dove sono state segnalate le circostanze più difficili. Inoltre, tutti i tifosi che, secondo i dati di controllo degli accessi, non sono entrati nello stadio prima delle 21 (orario del calcio d’inizio originariamente previsto), o che non sono stati in grado di entrare nello stadio, avranno diritto a un rimborso”.

La Uefa continua:

“Alla luce di questi criteri, lo schema di rimborso speciale copre tutti i biglietti assegnati dal Liverpool per la finale, vale a dire 19.618 biglietti. A causa della natura del processo di vendita dei biglietti, in base alla quale i tifosi del Liverpool acquistavano i biglietti dal Liverpool e non direttamente dalla Uefa, la Uefa ha chiesto al club di attuare i rimborsi per garantire la protezione dei dati personali e per facilitare il processo. Il club ha gentilmente confermato che implementerà lo speciale regime di rimborso. Di conseguenza, la Uefa rimborserà al Liverpool il valore totale di questi biglietti e il club procederà quindi ai rimborsi ai propri tifosi. I rimborsi ai tifosi del Real Madrid che soddisfano i criteri di rimborso verranno elaborati in base alle richieste ricevute dall’acquirente del biglietto tramite il servizio clienti della Uefa. Lo stesso vale per i tifosi neutrali che hanno acquistato i biglietti direttamente dalla Uefa e che hanno diritto a un rimborso”.

E ancora:

“Ricordiamo inoltre ai tifosi che, come annunciato dall’Ambasciata di Francia nel Regno Unito, i possessori di biglietti vittime di reati commessi a Parigi possono denunciare il proprio caso alle autorità francesi competenti. Il modulo di reclamo è disponibile in inglese e può essere consultato tramite questo link e, una volta compilato, dovrebbe essere inviato al procuratore francese utilizzando l’indirizzo indicato nel documento”.

Commentando lo speciale regime di rimborso, il segretario generale UEFA Theodore Theodoridis ha dichiarato:

«Apprezziamo il contributo delle organizzazioni di tifosi del Liverpool FC Spirit of Shankly e della Liverpool Disabled Supporters Association, nonché il dialogo aperto e trasparente durante questo periodo. Con questo schema rimborseremo i tifosi che avevano acquistato i biglietti e che sono stati i più colpiti dalle difficoltà di accesso allo stadio».

