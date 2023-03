Ederson: «C’è una grande possibilità che Ancelotti alleni il Brasile»

Il portiere del City in conferenza: «Ho parlato con Casemiro, Vinicius e Militão. Mi è stato detto che è eccezionale»

Il Brasile è ancora senza allenatore dopo l’addio di Tite in seguito all’eliminazione dal Mondiale in Qatar. Tanti nomi sono stati fatti dalla stampa quali Ancelotti e Zidane ma la situazione da dicembre ancora non è cambiata. La Selecao in questi giorni si è ritrovata per preparare l’amichevole contro il Marocco di Regragui ed è ancora senza allenatore con Ramon Menezes che guiderà il Brasile temporaneamente.

Il portiere del Manchester City Ederson, ha dichiarato in conferenza stampa che esistono serie possibilità che Carlo Ancelotti arrivi sulla panchina della Seleçao a luglio quando il suo contratto con il Real Madrid terminerà. Di seguito le parole di Ederson in conferenza stampa:

«Ho parlato con Casemiro, Vinicius e Militão. C’è una grande possibilità che Ancelotti arrivi, quindi cercheremo di fare in modo che succeda il prima possibile. Mi è stato detto che è eccezionale, piace a tutti, è un vincente. Vedremo nel prossimo futuro se sarà così».

