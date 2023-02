Psg: Galtier traballa, Tuchel o Zidane i possibili sostituti (Le Figaro)

Zidane ha dichiarato: «Sono ansioso di trovare una posizione da allenatore», mentre Tuchel è libero ma i rapporti con il club non sono ottimi.

Dopo l’intervista rilasciata a Le Figaro da Zinedine Zidane, sono ritornate le indiscrezioni sulla panchina del Psg.

Galtier non sembra godere più della totale fiducia da parte del presidente A-Khelaifi. La pressione inizia ad alzarsi nonostante lui stesso avesse dichiarato: «Quando sei l’allenatore del PSG, sei sotto pressione dal momento in cui firmi».

Ma adesso la pressione sembra segnare livelli critici, soprattutto dopo le sconfitte subite dal Psg e dopo le continue indiscrezioni sul clima poco sereno dentro il club parigino.

Scrive le Figaro:

“Sono cinque (le sconfitte) dall’inizio dell’anno, già più che nel 2022 (4). È soprattutto sono troppe le sconfitte agli occhi dei dirigenti, i nostri colleghi parigini temono che una quarta battuta d’arresto, domenica (13) contro il Lille, rappresenterebbe un problema per la società, che richiederebbe un cambiamento.”

Ecco allora i nomi di Zidane, ma anche di Tuchel. Zidane al momento si trova senza panchina e in occasione della presentazione dell’Alpine, la scuderia di F1 di cui il francese è ambasciatore, ha dichiarato di essere pronto per sedere in una nuova panchina:

«Sono ansioso di trovare una posizione da allenatore, questo non interromperà la mia collaborazione con Alpine. Se dovrò impegnarmi domani, ciò non mi impedisce di continuare a lavorare con la scuderia. Ma desidero riprendere, di avere un progetto».

Anche l’idea Tuchel è piuttosto complicata da percorrere per una serie di motivi. Il punto è che la dirigenza del Psg non farebbe fuori Galtier prima dell’8 marzo. L’allenatore tedesco poi è già stato sulla panchina del Psg:

“Anche Thomas Tuchel ha dei sostenitori nel club. Campione d’Europa alla guida del Chelsea nel 2021, pochi mesi dopo… la sua partenza forzata da Parigi-SG, il tecnico tedesco è libero. Sappiamo che la fine del suo mandato in riva alla Senna ha avuto molto a che fare con Leonardo, che non è più al club. Tuchel ha anche avuto parole piuttosto dure per la gestione generale del club.”

Chiaro che Galtier sarebbe “solo” il capro espiatorio. Come sottolinea il quotidiano francese, i problemi non si risolvono con l’esonero dell’attuale allenatore:

“Una cosa è certa: Galtier non è l’unico responsabile della situazione attuale. Il suo compagno Luis Campos, consigliere di calcio al Paris-SG, sarebbe inevitabilmente indebolito se “Galette” dovesse essere salutato e ringraziato prima di quanto previsto.”

ilnapolista © riproduzione riservata