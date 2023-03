“Donnarumma, contro il Nantes due errori in sette minuti. Ha rovinato la serenità difensiva del Psg”

L’Equipe e Le Parisien puntano il dito sul portiere del Psg. “Non una garanzia a quattro giorni dal Bayern, per fortuna non ha influito sul risultato finale”

In Francia si discute, ancora una volta, di Gianluigi Donnarumma. Il portiere del Psg, impeccabile a Marsiglia lo scorso fine settimana, contro il Nantes ha invece commesso due errori che avrebbero potuto costare caro alla sua squadra. Una circostanza non esattamente rassicurante a quattro giorni dall’appuntamento di Monaco in Champions League.

L’Equipe scrive:

“Anche se l’ombra di Keylor Navas non aleggia più sulla panchina parigina, l’italiano non ha ancora impressionato con prestazioni di continuità a lungo termine”.

Sabato, contro il Nantes, mentre conduceva per 2-0, il Psg si è fatto rimontare di 2 gol. Fortunatamente, poi, è riuscito a vincere la partita. A sbagliare è stato Donnarumma. Sul gol di Blas Donnarumma non ha chiuso la traiettoria del tiro sul primo palo. Pochi minuti dopo, anche Mollet ha provato anche un tiro da lontano, su cui Donnarumma ha rilasciato la palla prima di recuperarla in due fasi.

“La traiettoria era un po’ fluttuante, ma lui era perfettamente posizionato e questo nuovo brivido non rassicura mentre incombe il momento più importante della stagione”.

Ovvero l’appuntamento di Champions con il Bayern.

Stessa linea, grosso modo, quella di Le Parisien.

“A quattro giorni dalla partita contro il Bayern, probabilmente era meglio costruire fiducia. Per portare un vento di serenità a Parigi, rassicurare il suo blocco difensivo e mantenere i sogni di “remontada” mercoledì prossimo a Monaco di Baviera. Ma Gigi Donnarumma ha rovinato tutto, quasi spazzato via tutto con il botto. In sette minuti e con due errori – uno di piazzamento, un altro di mano―, il portiere del Psg ha indebolito l’armatura che lui e i suoi compagni sembravano finalmente aver forgiato prima di andare a sfidare il campione tedesco nella partita infrasettimanale in Baviera. Certo, la sua mancanza di ispirazione non ha, alla fine, avuto un impatto sul punteggio finale, il Parigi è riuscito a garantire il suo ventesimo successo stagionale in Ligue 1. Ma non rassicura prima dell’appuntamento con la mannaia che non lascerà spazio a approssimazioni mercoledì sera all’Allianz Arena”.

Insomma, scrive il quotidiano francese,

“Donnarumma non si è messo nelle migliori condizioni per fare miracoli in Germania e mettere a tacere le critiche di cui è oggetto”.

ilnapolista © riproduzione riservata