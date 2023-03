Di Lorenzo tocca il pallone con la mano e regala il rigore del 2-0 all’Inghilterra

Il terzino azzurro tocca il pallone con il braccio sugli sviluppi dell’angolo. Kane non sbaglia dagli undici metri e spiazza Donnarumma.

La partita dell’Italia contro l’Inghilterra non era semplice si dall’inizio e dopo lo svantaggio iniziale dopo il gol di Rice a fine primo tempo viene concesso rigore agli inglesi. A commettere il fallo in area, da sviluppi di calcio d’angolo, è Giovanni Di Lorenzo. Il terzino del Napoli tocca vistosamente il pallone con il braccio, inizialmente non visto dall’arbitro Jovanovic. La chiamata successiva al Var evidenzia l’errore del capitano azzurro che porta alla decisione di concedere il tiro dal dischetto. Ad incaricarsene è il capitano Harry Kane spiazza Donnarumma e sigli il doppio vantaggio per la Nazionale dei tre leoni.

El penalty… cogido con pinzas, Julio.

Di Lorenzo no llega de cabeza, golpea en Kane y en el defensa de espaldas pic.twitter.com/SefF6iogay — Fran Navarro (@fran_navarr0) March 23, 2023

Particolare, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport il gesto che il direttore di gara aveva fatto prima di cambiare idea e che aveva spiazzato il ct dell’Italia. Poco prima del fischio, però, le telecamere hanno catturato un particolare gesto: Jovanovic fa di no con il dito dopo aver visto le immagini, beffando Mancini che inizia a dire “Non è rigore” ai suoi giocatori. Pochi secondi dopo, però, l’arbitro fischia e indica il dischetto.

