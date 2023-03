Italia-Inghilterra: Di Lorenzo titolare, in attacco Retegui con Berardi e Pellegrini

Nell’Inghilterra in attacco Saka, Kane, Grealish e a centrocampo Bellingham, Rice e Phillips. L’Italia con Barella Verratti e Jorginho

Come anticipato da Politano al centro dell’attacco dell’Italia, contro l’Inghilterra, sarà affidato a Mateo Retegui, supportato da Pellegrini e Berardi. Fa così il suo esordio con la maglia azzurra la punta italo-argentina, vista la mancanza dell’infortunato Immobile e la scarsa forma di Scamacca. In difesa titolare sulla destra Di Lorenzo, al centro Acerbi e Toloi e sinistra Spinazzola. A centrocampo il tecnico marchigiano si affida alterzetto Berella, Jorginho, Verratti. Gli inglesi puntano sulla manovra di Kane per innescare Saka, protagonista della cavalcata dell’Arsenal in Premier, e Grealish.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Toloi, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Retegui, Pellegrini.

Ct: Mancini.

INGHILTERRA (4-3-3): Pickford; Walker, Maguire, Stones, Shaw; Phillips, Rice, Bellingham; Saka, Kane, Grealish.

Ct: Southgate.

ilnapolista © riproduzione riservata