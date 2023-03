Deschamps: «il portiere titolare della Francia sarà Maignan»

In conferenza stampa: «Non ho ancora deciso chi sarà il capitano ma Mbappe’ è uno dei calciatori più forti»

Il Ct della Francia, Didier Deschamps, ha parlato in conferenza stampa in vista dei prossimi impegni della Nazionale francese validi per le qualificazioni ad Euro 2024. In seguito ai ritiri di Lloris e Varane i transalpini vogliono iniziare un nuovo ciclo vincente con Mbappé pronto a diventare il capitano della squadra. Di seguito le parole di Deschamps:

«Userò questi primi giorni a disposizione per discuterne con i giocatori interessati. Ancora non ho deciso chi sarà il capitano ma Mbappé è uno dei calciatori più forti».

Il nuovo portiere della Francia:

«Sarà Mike Maignan e ci sarà una gerarchia ben definita».

Deschamps sul sistema di gioco e la posizione di Griezmann:

«Grizmann probabilmente giocherà ancora a centrocampo. Ultimamente lo ha fatto anche nel club ma potrei schierarlo anche da seconda punta».

Deschamps sui prossimi impegni:

«Inizieremo le qualificazioni con due partite di alto livello, abbiamo per essere sicuri fin dall’inizio di essere concentrati sulla qualificazione. Dovremo impegnarci molto per raggiungere l’obiettivo di qualificarci all’Europeo».

Deschamps su possibili discussioni con i giocatori dopo la finale contro l’Argentina

«Non parlerò di quello che è successo a dicembre. È alle spalle, appartiene al passato. I giorni dopo la finale sono stati diversi, alcuni erano preoccupati».

Deschamps su Kolo Muani

«Ha confermato i suoi progressi con il suo club. Anche dopo il Mondiale ha fatto benissimo».

Deschamps sullo stato di salute di Theo Hernandez

«Procede con il suo recupero, non c’è nulla di cui preoccuparsi oggi. Non è un problema muscolare, è un problema intestinale».

Deschamps su Rabiot e Upamecano

«Rabiot ha fatto molto bene già prima della Coppa del Mondo. Anche dopo la Coppa del Mondo, ha continuato a fornire prestazioni molto buone».

Deschamps sul ritiro di Varane:

«Non è una cosa che mi fa piacere, ma rispetto la sua decisione. Ogni giocatore ha un percorso che può essere diverso, alcuni continuano fino ai 40 anni, per altri può essere più complicato».

ilnapolista © riproduzione riservata