Neymar non gioca mai gli ottavi di Champions. In Francia lo accusano di fingere ma ora dovrà operarsi

“Il Psg ha giocato 18 partite a eliminazione diretta in Champions League, 19 con quella di stasera, dalla stagione 2017-2018, e Neymar ne ha saltate sei”. Così El Mundo in un suo articolo sul nuovo infortunio di Neymar che lo terrà lontano dal campo di gioco fino alla prossima stagione. Il brasiliano verrà operato ai legamenti in seguito a un infortunio patito il mese scorso contro il Lille.

Secondo una statistica di WhoScored, da quando è approdato in Ligue 1, Neymar ha subito 426 falli, più di qualunque altro giocatore. Il brasiliano ha subito circa 3 falli a partita. Messi e Mbappé hanno la media di 1,5 e 1,2 per partita.

In Francia accusano Neymar di fingere gli infortuni ogni volta che si avvicina il compleanno di sua sorella Rafaella, compleanno che spesso coincide con gli ottavi di finale di Champions. Il brasiliano ha giocato solo un ottavo di finale da quando è arrivato a Parigi.

Nel 2018 ci fu una distorsione e frattura del quinto metatarso del piede destro che lo escluse dalla partita di ritorno contro il Real Madrid. Nel 2019 ha riportato lo stesso infortunio allo stesso piede saltando la partita contro lo United. Nel 2020, con la Final Eight di Lisbona, guidò i francesi fino alla prima finale della storia del Psg.

Nel 2021, un infortunio all’adduttore sinistro lo tenne fuori dagli ottavi di finale contro il Barcellona ma il Psg riuscì a vincere la partita grazie alla tripletta di Mbappé al Camp Nou. Tornato per i quarti di finale contro il Bayern, guidò la squadra fino alla semifinale contro il City.

A novembre 2021 un infortunio al legamento della caviglia impedì a Neymar di giocare la partita d’andata contro il Real Madrid salvo poi tornare nella gara di ritorno.

