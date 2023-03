Conte vicino all’esonero, il Tottenham valuta il ritorno di Pochettino

L’esonero per Conte è dietro l’angolo e, secondo quanto riportato dai tabloid inglesi, le parti potrebbero già negoziare per una possibile buonuscita nonostante il contratto in scadenza a giugno

Secondo quanto riferito dal Daily Mail, Antonio Conte sarebbe ad un passo dall’esonero dal Tottenham in seguito alle ultime dichiarazioni rilasciate. Gli Spurs si preparano a separarsi da Conte dopo che l’allenatore italiano ha perso il controllo della squadra dopo il pareggio per 3-3 con il Southampton .

L’allenatore del Tottenham è tornato in Italia nella sua casa di famiglia e il presidente Daniel Levy redige un elenco di potenziali successori al tecnico italiano.

Tra i nomi sondati ci sono quelli di Luis Enrique, Thomas Tuchel, Roberto De Zerbi, Oliver Glasner del Francoforte e l’ex allenatore degli Spurs Mauricio Pochettino.

Tuttavia, Levy potrebbe avere difficoltà a nominare un nuovo allenatore, secondo il Mail, visto il rendimento della squadra.

Ci sono anche preoccupazioni sulla gestione delle operazioni calcistiche del club, soprattutto per quanto riguarda il futuro di Fabio Paratici.

Paratici è stato inibito per 30 mesi dalla Federcalcio italiana dopo lo scandalo plusvalenze Il 27 marzo ci sarà l’udienza preliminare e la squalifica di Paratici potrebbe diminuire.

L’esonero per Conte è dietro l’angolo e, secondo quanto riportato dai tabloid inglesi, le parti potrebbero già negoziare per una possibile buonuscita nonostante il contratto in scadenza a giugno. A quel punto il Tottenham dovrebbe andare subito alla ricerca di un allenatore per concludere la stagione.

