Campionato a trazione mancina, il Napoli primo con Kvaratskhelia (Gazzetta)

“In totale i gol provenienti da sinistra sono 86, quelli da destra 71. Sul podio dei “mancini” c’è Kvaratskhelia, l’unico in doppia cifra di gol in questa particolare classifica”

La Gazzetta analizza i gol della Serie A. Secondo il quotidiano sportivo i gol “scudetto” arrivano dalla sinistra. L’anno scorso Leao, l’anno prima Perisic, quest’anno tocca a Kvaratskhelia.

Sulla fascia mancina, i giocatori della Serie A fanno faville. Da Theo Hernandez, tornato al gol contro l’Atalanta, a Kostic, meno prolifico ma molto importante per l’equilibrio degli juventini. Poi è tornato Spinazzola, già due assist per lui, contro il Salisburgo, dopo il lungo infortunio.

“Una prevalenza in percentuale di oltre il 5% sul totale dei gol degli esterni, che cresce negli assist (98 a 86) e nei cross (463 a 334).”

E infine, chi meglio di Kvara può comandare la gerarchia degli esterni sinistri che giocano in Italia. Come scrive Gazzetta:

“Comanda Kvara. In totale i gol provenienti da sinistra – difensori, centrocampisti o attaccanti esterni – sono 86, quelli da destra 71. Sul podio dei “mancini” c’è curiosamente un destro naturale, Kvaratskhelia, ala sinistra del Napoli, dominatore del campionato. Il georgiano è l’unico in doppia cifra di gol in questa particolare classifica. Seguito a pari merito da Leao e Zaccagni con 8. E, guarda caso, Kvara e il laziale si sfidano stasera al Maradona.”

E se prendiamo le statistiche di squadra, guarda caso troviamo ancora una volta il Napoli sopra tutti:

“A livello di squadra comanda ancora il Napoli con 17 reti segnate da sinistra su un totale delle 24 provenienti dagli esterni: sbilanciatissimo Spalletti su quel lato.” Poi c’è il Milan. La Lazio chiude il podio con uno strano equilibrio sulle fasce: 9 gol per lato.

