Calendario Serie A: Napoli e Milan anticipano al venerdì di Pasqua per la Champions

Piccola rivoluzione nel calendario delle gare per agevolare le italiane impegnate ancora nelle coppe

La Lega Serie A ha pubblicato il calendario, con anticipi e posticipi, della partite fino alla 32° giornata. Tutto il mese di aprile, nel quale le partite in programma per il giorno di Pasqua subiscono una modifica. Infatti Inter, Milan e Napoli, impegnate in Champions, anticipano i rispettivi incontri.

Nel dettaglio. Dopo la sosta per le nazionali, il campionato riprende sabato 1 aprile con gli anticipi di Atalanta, Inter e Juventus. Il Napoli giocherà domenica 2 aprile alle 20.45 contro il Milan. Antipasto della Champions quindi al Maradona di Napoli. Chiudono la 28° giornata Sassuolo-Torino, lunedì 3 aprile.

La 29° si apre con Salernitana-Inter, altro anticipo per i nerazzurri, venerdì 7 aprile alle ore 17:00. Qualche ora più tardi gioca anche il Napoli, alle 19:00 contro il Lecce, e poi il Milan contro l’Empoli alle ore 21. Non a caso giocano le tre squadre impegnate in Champions, tre giorni dopo (l’11 aprile) iniziano gli spareggi per le semifinali della coppa europea.

La Serie A riparte subito dopo le coppe europee. Già il 14 aprile alle ore 18.30 si apre la 30° giornata. Il Napoli gioca sabato alle ore 18.00 contro il Verona. Chiuduno la giornata Fiorentina-Atalanta lunedì 17 aprile.

Alla 31° giornata c’è il big match Juventus-Napoli, in programma domenica 23 aprile alle ore 20.45. L’Inter gioca il lunch match contro l’Empoli fuori casa, il Milan alle 15.00 contro il Lecce. altro big match per l’Atalanta che in casa ospita la Roma lunedì 24 aprile.

La 32° giornata di Serie A invece vedrà in scena il derby dei due golfi, Napoli-Salernitana in programma sabato 29 aprile alle 15.00. Roma-Milan alle 18. Altro lunch match per l’Inter che ospita la Lazio di Sarri domenica 30 aprile.

Calendario Serie A del Napoli:

28° Napoli-Milan, domenica 2 aprile ore 20.45

29° Lecce-Napoli, venerdì 7 aprile ore 19.00

30° Napoli-Verona, sabato 15 aprile ore 18.00

31° Juventus-Napoli, domenica 23 aprile 20.45

32° Napoli-Salernitana, sabato 29 aprile 15.00

