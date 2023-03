Milan-Napoli di Champions: sito in tilt e venduti 14mila biglietti in tre ore

I biglietti emessi per Milan-Napoli non saranno cedibili: non sarà permesso il cambio nominativo.

Oggi alle 12 si è aperta la finestra riservata agli abbonati in campionato, finestra che durerà fino alle 23.59 di giovedì 23 marzo per i biglietti di Milan-Napoli, andata dei quarti di finale di Champions League. I biglietti sono andati a ruba e circa 14 mila biglietti sono stati già venduti in tre ore. Il grande afflusso sul sito ha causato un forte rallentamento, impedendo l’acquisto dei tagliandi ad alcuni tifosi. Ogni abbonato potrà acquistare un biglietto per sé e al massimo per altri 3 abbonati. Tutti gli intestatari dei biglietti devono essere abbonati alla Serie A stagione 2022-23. Dalle 12 di venerdì 24 marzo i possessori della carta Cuore Rossonero potranno acquistare fino ad un massimo di 4 biglietti.

Tutti gli intestatari dei biglietti devono essere possessori di una tessera del tifoso del Milan emessa entro l’8 marzo 2023. L’eventuale fase di vendita libera sarà attivata solo in caso di disponibilità residua dalle precedenti fasi di vendita. I biglietti emessi per Milan-Napoli non saranno cedibili: non sarà permesso il cambio nominativo.

Per quanto riguarda i prezzi, nella fase abbonati si va dai 59 euro per il Secondo e Terzo blu, e per il Secondo verde, passando per i 64 del Terzo rosso laterale e i 69 del Terzo rosso centrale. Il Secondo arancio va da 109 a 129, il Secondo rosso da 119 a 139, Primo verde e Primo blu 99, Primo arancio da 119 a 159, Primo rosso da 144 a 219. La Tribuna onore rossa a 409 euro. I biglietti sono disponibili online su Singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e sui circuiti VivaTicket.

