Zaniolo resterà ai margini della Roma anche se sarà in lista Uefa. Friedkin è irremovibile

Ne scrivono CorSport e Messaggero. Ciò che allontana Zaniolo dalla Roma è la posizione della proprietà: Tiago Pinto e Mourinho si sono solo allineati

Nicolò Zaniolo resterà ai margini della Roma anche se dovesse essere inserito nella lista Uefa. Lo scrivono sia il Corriere dello Sport che il Messaggero. La linea oltranzista di Friedkin è quella che prevale ovviamente nel club. Decide il proprietario e il proprietario non intende fare sconti a Zaniolo.

La Roma ha inviato ieri la lista ma sta aspettando l’okay da Nyon, che deve approvarla sulla base dei calcoli economici degli stipendi, che devono essere in regola con il fair play finanziario. Il Corriere dello Sport scrive che in lista dovrebbe esserci anche Zaniolo.

“la Roma ha aggiunto i nomi di Wijnaldum, il più oneroso, e Llorente, Solbakken e il giovane Tahirovic, sottraendo Shomurodov, Viña e forse Karsdorp e Camara. Nella somma algebrica degli ingaggi il conto deve essere pari o in attivo per non produrre nuove sanzioni. Su Zaniolo, secondo quanto filtra dalla Svizzera, non sono registrate variazioni”.

Anche per un motivo legale, specifica il quotidiano, che comunque ribadisce che la linea societaria non cambia.

“Potrebbe essere dentro ma per ora resta fuori. Formalmente, anche per ragioni legali, Nicolò Zaniolo ha buone possibilità di essere confermato nella lista Uefa. Tuttavia la linea dura della società, o meglio della proprietà, non cambia: Zaniolo ha teso la mano alla Roma «troppo tardi» con la sua lettera. Ci avesse pensato prima, chissà. Da Trigoria sono criptici ma allusivi nel confermare l’aria viziata: del cosiddetto progetto tecnico il giocatore non fa più parte. E’ tutto provvisorio, in questa faccenda ogni giorno registriamo sorprese più o meno mediatiche, quindi meglio non spingerci troppo avanti. E’ la stessa Roma a chiederlo, prendendo tempo. La situazione però al momento è questa”.

Come detto, è Friedkin ad essere irremovibile.

“Ciò che però allontana Zaniolo dalla Roma è la posizione della proprietà: Tiago Pinto e Mourinho si sono solo allineati alle decisioni dei Friedkin”.

Anche il Messaggero è sulla stessa lunghezza d’onda.

“Nicolò Zaniolo resta ai margini della Roma, a prescindere se sarà inserito o meno nella lista Uefa”.

“L’eventuale inserimento di Nicolò (che potrebbe far parte dei quattro cresciuti nel vivaio italiano e non toglierebbe il posto a nessuno) – a meno che la Roma non decida per l’esclusione e la rottura definitiva – non cambierebbe la linea del club nei suoi confronti: la sua presenza nell’elenco “europeo” non sposterebbe nulla e se i suoi comportamenti non cambieranno, non verrebbe comunque convocato Zaniolo al momento resta fuori dal progetto tecnico per decisione diretta presa dal presidente Friedkin, nonostante la lettera aperta resa pubblica mercoledì”.

