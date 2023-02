Veronesi: «L’#Allegriout? Gli esempi di Ancelotti e Spalletti dati per bolliti non insegnano nulla?»

Alla Gazzetta: «Spalletti, grazie anche alle intuizioni di Giuntoli, ha allestito un Napoli meraviglioso. Ancelotti è stato cacciato da Napoli e ora…».

La Gazzetta dello Sport intervista lo scrittore Sandro Veronesi. Vincitore del Premio Strega nel 2006 con “Caos Calmo” e nel 2020 con “Il colibrì” è tifosissimo della Juve. E proprio la squadra di Allegri è il tema dell’intervista.

«Non mi ero fatto troppe illusioni e non ho grandi aspettative per il resto della stagione. Questa annata l’ho data per persa, poi se dovesse rientrare tra marzo e aprile per fare qualche partita tanto di guadagnato. Degli errori sono stati fatti, adesso mi interessa solo che Pogba torni sano».

Veronesi si dice inquieto più che rassegnato. E curioso di capire quali siano stati gli errori commessi da luglio ad oggi, soprattutto nella gestione di Pogba. E’ convinto che nemmeno Allegri lo sappia.

«Da come parla nelle interviste mi trasmette l’impressione di non conoscere nemmeno lui né la verità né con esattezza quando potrà riavere il vero Pogba. Anzi, a volte ho la sensazione che Max in conferenza voglia lanciare dei messaggi a tutti, anche allo stesso giocatore. Ci sono troppi interrogativi senza risposte. Adesso, dopo la panchina con il Monza e un nuovo stop, vorrei sapere soprattutto una cosa: ma Pogba si è rifatto male al ginocchio o gli è bastato il riscaldamento con il Monza per procurarsi un nuovo guaio muscolare?».

Allegri ha ancora due anni di contratto. A Veronesi viene chiesto se ripartirebbe dal tecnico livornese a prescindere

dall’Europa League, dalla Coppa Italia e dal finale di stagione in campionato. Risponde:

«Intanto, al netto della penalizzazione, adesso la Juventus sarebbe seconda in classifica con gli stessi 47 punti dell’Inter. Tenuto conto che il Napoli sta facendo una stagione straordinaria tanto in Italia quanto in Europa, non mi sembra male quello che ha fatto Allegri. E non dimentichiamoci che nella prima parte di stagione ha dovuto far a meno di Pogba, Di Maria, Chiesa e in gran parte anche di Vlahovic. La squadra di Spalletti è favolosa, ma provate a toglierle Osimhen e altri 3 titolari di quello livello contemporaneamente…».

Veronesi continua:

«Gli esempi di Ancelotti e Spalletti non insegnano nulla? Ancelotti è stato mandato via da Napoli e qualcuno lo considerava sul viale del tramonto. E cose analoghe si pensavano su Spalletti quando lasciò l’Inter, invece… Carlo ha conquistato campionato e Champions League con il Real Madrid. E Luciano, grazie anche alle intuizioni del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, ha allestito un Napoli meraviglioso. Allegri, casomai, paga gli errori degli ultimi anni nella costruzione della rosa. E’ difficile che sia colpa di un allenatore. E il ragionamento vale anche per Sarri, che qualcuno dimentica che ha vinto l’ultimo dei nove scudetti del ciclo».

