Tiago Pinto: «Zaniolo? Ci prenderemo qualche giorno per tirare le somme»

«Zaniolo? Ora non è il momento» Tiago Pinto, ds della Roma, liquida così la domanda riferita alla lettera scritta dal 23enne attaccante e pubblicata dall’Ansa. L’attaccante ha sottolineato «Tendo la mano ai tifosi e mi metto a completa disposizione della famiglia della Roma», dopo le vicende degli ultimi giorni. Situazione complicata per il giocatore che ha provato anche ad andare via, provando a riaprire la trattativa con il Bournemouth ricevendo un “no” dalla società inglese, che ha poi preso Traoré dal Sassuolo.

Tiago Pinto è andato dritto senza parlare della questione Zaniolo, nel pre partita a Sportmediaset, dichiarando:

«Negli ultimi dieci giorni ho parlato 2-3 volte di Nicolò, oggi non è il momento. La curiosità è comprensibile, ma ci prenderemo qualche giorno per tirare le somme. Vedremo, parleremo la prossima settimana. Nel momento giusto parlerò in nome della società, ma non ora: adesso siamo concentrati sulla partita con la Cremonese».

Il direttore sportivo ha poi parlato del mercato

«Sono sempre abbastanza trasparente, non è un problema dire che in altre finestre avevamo migliorato la squadra ma in questa finestra non posso dirlo. È stato un mercato difficile per tutte le squadre di Serie A, c’è solo un campionato senza problemi. Abbiamo fatto il possibile ma non sono felice come lo ero in estate».

La lettera di Zaniolo non ha fatto breccia, almeno quanto riguarda Tiago Pinto. Il giocatore inoltre è atteso in tribuna per la sfida di Coppa Italia, dove la Roma affronta la Cremonese per accedere alla semifinale, dove potrà provare a ricucire il rapporto magari solo fino al prossimo giugno, in attesa che il mercato offra nuove possibilità.